Fantasievoll und schroff, unbeugsam und witzig zugleich sind die Sprache und das Werk der deutsch-jüdischen Schriftstellerin Else Lasker-Schüler. Ihre Arbeiten zählen bis heute zu den bedeutendsten des deutschsprachigen Expressionismus und der avantgardistischen Moderne.Ihr bewegtes Leben führte sie in die wichtigen Künstlerkreise der Weimarer Republik. Sie unterhielt Freundschaften zu Dichter Georg Trakl und Maler Franz Marc sowie eine Liebesbeziehung zu Schriftsteller Gottfried Benn. Nach der Machtergreifung Hitlers floh sie zunächst in die Schweiz und von dort im Alter von siebzig Jahren nach Jerusalem, wo sie 1945 starb. Wiederkehrende Motive ihrer Texte sind das gelobte Land und die Stadt Jerusalem als Sehnsuchtsorte, religiöse und orientalische Sujets sowie ihre eigene Exilerfahrung. In einer Collage aus Gedichten, Briefen, Erzählungen, dramatischen Passagen und autobiografischen Notizen erzählt DIE REISE NACH JERUSALEM vom Leben Else Lasker-Schülers.