Arta Ramadani, geboren in Prishtina, Kosovo, ist eine deutsche Fernsehjournalistin und Buchautorin. Sie studierte Ethnologie, Politikwissenschaften sowie Medien- und Kommunikationswissenschaften in Heidelberg und Mannheim und begann anschließend beim ZDF zu arbeiten, wo sie bis heute als Reporterin und Autorin tätig ist. Ihr erster Roman "Die Reise zum ersten Kuss" ist eine Liebeserklärung an die Demokratie, an den Frieden sowie an die Musik. Das Buch feierte Premiere auf der Leipziger Buchmesse 2018.

