Are you ready? Die Rockabilly Days 2025 stehen in den Startlöchern!

Ein Wochenende voller Rock’n’Roll, Vintage-Vibes und unvergesslicher Erlebnisse erwartet euch an der gleichen Location wie letztem Jahr.

Neben dem Programm und den Bands auf der Bühne, warten auf Euch tagsüber ein Shopping-Strip, eine Friseurmeile, Tattoowierer sowie natürlich eine große Auswahl an Food-Trucks für das leibliche Wohl.

Unsere Tanz Workshops werden für Euch kostenfrei angeboten. Kommt einfach vor die Bühne und macht mit!