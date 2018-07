Die Römer sind im Museum

Am Sonntag, dem 26. August laden die Mitglieder des Numerus AVRELIENSIS ab 14 Uhr zum Feldlager im Garten des Weygang-Museums ein. Der interessierte Besucher erfährt an diesem Nachmittag auf sehr lebendige Weise alles Wissenswerte über die römische Armee. Was veranlasste einen jungen Bauernsohn, den väterlichen Hof zu verlassen um sich für die nächsten 25 Jahre den Hilfstruppen anzuschließen? Welchem Drill wurde er unterworfen, der ihm zu einen Teil der besten Armee der damaligen Welt werden ließ? Und wie sah sein sonstiger Alltag nach dem harten Dienst in der Kaserne aus?Auf unserer spannenden Zeitreise können wir die NVM in originalgetreuer Ausrüstung beimExerzieren erleben und das kleine Feldlager besichtigen.