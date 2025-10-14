Die Rote-Armee-Fraktion (RAF): Deutschland und der Terror (1970-1998)

Die Rote Armee Fraktion (RAF) war eine linksterroristische Gruppierung, die in den 1970er- und 1980er-Jahren durch eine Serie von Gewaltakten die Bundesrepublik Deutschland erschütterte.

Sie war verantwortlich für insgesamt 33 Morde an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung sowie an amerikanischen Soldaten. Zudem verübte die RAF Entführungen, Geiselnahmen und Sprengstoffanschläge, bei denen über 200 Menschen verletzt wurden.

Die Auseinandersetzung mit der RAF hatte weitreichende gesellschaftliche und politische Konsequenzen. Sie führte unter anderem zur Einführung der Rasterfahndung und zur Verabschiedung mehrerer Anti-Terror-Gesetze durch den Deutschen Bundestag.