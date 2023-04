Sie waren militärisch bewaffnete Schwerverbrecher und skrupellose Mörder, Bonnie Elizabeth Parker und Clyde Chestnut Barrow.

Und dennoch brachten sie es seit sie im Mai 1934 in einem Hinterhalt erschossen wurden zu weltweiter Achtung als Gangsterpärchen Bonnie & Clyde. Noch heute fasziniert, dass sie einfach nur zwei junge Leute waren, die nach endlich überstandener ärmlicher Kindheit einen Teil vom Kuchen des Lebens abhaben wollten. Sie suchten die Freiheit und nahmen ihre Zukunft selbst in die Hand, um ihren Traum vom Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Bonnie schrieb Gedichte und sang, wollte ein Star werden, ein IT-Girl, Clyde konnte etwas Okulele spielen. Beide sind auf der Suche nach einem neuen Lebensmodell, das mehr verspricht, als die Gesellschaft ihnen bietet. Unsere Schauspieler gehen dieser Suche und der Frage, wie viel eine Gesellschaft aushalten muss, in einem außergewöhnlichen Theaterformat v nach.Übrigens: Bonnie und Clyde schafften es ganz ohne das Fernsehen, die ersten Reality-Stars zu werden. In den sozialen Netzwerken wird ihre Liebe heute zum Teil höher bewertet als die von Romeo und Julia: –Ich brauche so ein Bonnie und Clyde Ding. Alles füreinander machen und auf alles andere scheißen.“Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn bieten wir im Foyer eine Einführung in "Bonnie und Clyde" an.