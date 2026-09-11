„Oh, das Meer ist so schön, oh, das Meer ist so blau…“

„Die rote Zora“ erzählt die bewegende Geschichte von einer Gruppe von Kindern und ihrem Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft: Nach dem Tod seiner Mutter schließt sich Branko einer Bande aus Straßenkindern an, die aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen werden. Als ihr einziger Fürsprecher – der Fischer Gorian – seine Bucht an die Fischereigesellschaft abtreten soll, beschließt die Bande zu helfen. Schon bald kämpfen die Kinder nicht nur für eine Bucht, sondern auch für ihre Rechte im Dorf.