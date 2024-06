Die Rothenburger Hans-Sachs-Spiele

Wo könnte der verschmitzte Humor der Franken besser aufblitzen als in den Schwänken des Schuhmacherpoeten Hans Sachs?

Auch er hätte seine Freude an den urwüchsigen Aufführungen der Rothenburger Hans-Sachs-Spieler gehabt, die seit 100 Jahren in Rothenburg aufgeführt und von den lustigen Melodien der Hans-Sachs-Musik umrahmt werden. Die Aufführungen finden im Toppler Theater, im Theater am Burgtor und in anderen Spielorten statt.

Kontakt

Hans-Sachs Gilde Rothenburg

Feuchtwanger Str. 24

91541 Rothenburg ob der Tauber

info@hans-sachs-rothenburg.de