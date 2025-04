Die Säule – Wie willst du leben?

Jugendstück der Jungen.Sasse von Herbert Schoppmann

Im Jahr 2100, auf einem fernen Planeten, leben die „Wesen“ in einer Gesellschaft, die von absoluter Ordnung geprägt ist. Gefühle sind ihnen fremd und Fragen werden nicht gestellt.

Die „Säule“ sorgt für Stabilität und Sicherheit. Auf diesem Planeten existieren auch die „Mutanten“, die von der Gesellschaft der „Wesen“ ignoriert werden, da sie lediglich niedere Arbeiten verrichten.

Sina, ein junges „Wesen“, beginnt jedoch hinter die Fassade des Systems zu blicken und sich dagegen aufzulehnen. Sie beobachtet genau, wie die „Wesen“ in ihrer Gesellschaft zusammenleben und sieht die „Mutanten“ mit anderen Augen. Besonders ein „Mutant“ erregt ihre Aufmerksamkeit und so beginnt sie alles zu hinterfragen – nicht nur den Umgang mit den „Mutanten“, sondern auch die Methoden der Lehrkräfte in der Schule. Durch ihre Zielstrebigkeit gelingt es ihr, auch andere junge „Wesen“ zum Nachdenken zu bewegen: „In was für einer Welt wollen wir leben?“

Können sie eine Veränderung herbeiführen – oder bleibt alles beim Alten? Das könnt Ihr bei den Aufführungen der Jungen.Sasse im Sasse-Theater Schnaitheim herausfinden.