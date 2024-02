Die Sache mit Israel (Lesung, Diskussion)

Reden wir über Israel: 75 Jahre nach der Staatsgründung Israels und in einem ganz entscheidenden Moment für die Demokratie des Landes.

Richard C. Schneider, geb. 1957, SPIEGEL-Autor und langjähriger Israel-Korrespondent der ARD, lebt seit fast 20 Jahren in Tel Aviv und auch in München, kennt Alltag und Geschichte des Landes und weiß auch um die gängigen Vorbehalte und Vorurteile in Deutschland.

„Israel ist ein überaus komplexes, kompliziertes Land. Die Gesellschaft auf ihre extremen Anteile zu reduzieren, macht demjenigen, der ein ganz bestimmtes Weltbild bestätigt haben will, das Leben sicher leicht. Doch damit versteht er oder sie noch lange nicht, wie Israel wirklich tickt.“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe GESICHTER ISRAELS haben die Bürgerstiftung und die Osiandersche Buchhandlung Richard C. Schneider nach Rottenburg eingeladen. Die Veranstaltung war zunächst für Oktober geplant, mußte wegen des Krieges aber verlegt werden auf den 27. März. Hr. Schneider liest aus seinem neuesten Buch „Die Sache mit Israel“ und steht für Fragen zum aktuellen Geschehen zur Verfügung.