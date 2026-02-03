Die Sachenfinderin

Kari ist vier Jahre alt und das Beste auf der Welt ist Apfelkuchen backen mit Mama. Außer heute, da geht ihr Bruder Ole mit Opa zum Angeln und Kari darf nicht mit.

Da hilft nur eins – etwas, das noch besser ist, als Apfelkuchen backen und Angeln zusammen: Sachen finden! Was man da macht? Man zieht in die Welt und stöbert nach unentdeckten Sachen, Kostbarkeiten und Schätzen.

Und genau das tut Kari. Was für ein Abenteuer.