Können wir unserem Schicksal entgehen oder müssen wir uns mit der sanften Gleichgültigkeit der Welt einfach abfinden? Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr sehr ähnlich gewesen sei. Mehr noch: Er kennt das Leben, das Lena führt, und weiß, was ihr bevorsteht … Gegenwart und Vergangenheit treffen aufeinander und es beginnt ein Spiel, aus dem keiner unbeschadet herauskommen wird.

Als großer Erzähler befasst sich Autor Peter Stamm mit existentiellen menschlichen Erfahrungen. In seinem Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ entwirft er auf kleinstem Raum eine Geschichte der unerklärlichen Nähe, die einen von dem trennt, der man früher war.

Stamm, Jahrgang 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie. Er übte verschiedene Berufe aus und lebte unter anderem in Paris und New York. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor und hat in dieser Zeit mehr als ein Dutzend Hörspiele und zahlreiche Bücher verfasst. Seit seinem Romandebüt „Agnes“, das 1998 erschien, veröffentlichte Stamm fünf weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und einen Band mit Theaterstücken. Unter dem Titel „Die Vertreibung aus dem Paradies“ sind außerdem die Bamberger Poetikvorlesungen des Wahlschweizers erhältlich.