Die schöne grüne Wiese ist ein performatives Experiment, das in einem hybriden Bühnenszenario die Frage nach unserem Verhältnis zum Imaginären und Irrationalen stellt. Wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, welche Sprengkraft die Einflussnahme auf gesellschaftliche Narrative entwickelt hat.

Es wird hemmungslos behauptet, provoziert, verführt und geframed – alles Techniken, die ursprünglich zur Kernkompetenz des Theaters gehören. Inspiriert von der “schönen grünen Wiese” in der berühmten Holunderbuschszene aus Heinrich von Kleists Drama „Das Käthchen von Heilbronn” erschaffen wir einen virtuellen Begegnungsort, in dem eine Auseinandersetzung mit dem Imaginären und Irrationalen ermöglicht wird. Auf der hybrid-digitalen Bühne wird eine interaktive Spielsituation erzeugt, in der ein zugeschaltetes Publikum als Co-Creator Einfluss auf die Spielhandlung nimmt, während ein analoges Publikum den gesamten Schaffensprozess live miterlebt.

Ein:e Performer:in und ein:e bildende:r Künstler:in, die live Szenarien kreieren, führen das Publikum auf eine Reise durch die imaginäre Landschaft der schönen grünen Wiese. Die digitalen Techniken sind hier ästhetisches Mittel, um das Imaginäre sichtbar und erlebbar zu machen. Durch die Fragen und inhaltlichen Impulse des Publikums als Teil der Performance entstehen einzigartige, unwiederholbare Momente und ein intensives Erleben miteinander geteilter Zeit. Die Theaterbühne verwandelt sich in einen geschützten imaginären Raum, der sowohl digital von zuhause aus, als auch live im Theater zu erleben ist.

Wir wollen mit unserem immersiven Experiment das Geschichtenerzählen wieder dahin bringen, wo es hingehört: Ins Theater.

