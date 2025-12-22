»Die schöne Müllerin« von Franz Schubert stellt neben der »Winterreise« desselben Komponisten den Höhepunkt der Gattung Liederzyklus und des Kunstlieds im 19.Jahrhunderts dar.

Vom Besingen des Wanderns über die überschwängliche Verliebtheit, glückerfülltes Kennenlernen, Verlustschmerz bis zum Suizid erschließen die 20 Gedichtvertonungen einen ganzen Kosmos menschlicher Gefühlswelten und gelten als Gradmesser für Liedduos weltweit. Gut, dass in der TauberPhilharmonie mit dem Bariton Konstantin Krimmel und seinem kongenialen Pianisten Ammiel Bushakevitz zwei ausgewiesene Experten sich diesem Zyklus annehmen, den sie bereits in mehreren europäischen Städten aufgeführt haben. »Gerade einmal 28 Jahre alt ist Konstantin Krimmel alt, und schon gehört er zu den ganz Großen im Liedfach« schrieb die Presse bereits 2021 – in Weikersheim dürfen Sie als Publikum erleben, wie intim, berauschend und zeitlos aktuell Kunstlied sein kann.

Konstantin Krimmel Bariton

Ammiel Bushakevitz Klavier

Franz Schubert: Die schöne Müllerin

Konzerteinführung 19.00 Uhr