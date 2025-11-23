Die Schöne und das Biest – das Musical

Ungeheuer schön: In seinem Musical-Highlight »Die Schöne und das Biest« erzählt das Theater Liberi eindrucksvoll die berührende Geschichte über die wahre Liebe.

Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens – ein Live-Erlebnis für die ganze Familie! Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse: das wandelbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt. Die Geschichte über die Liebe, die so stark ist, dass sie sogar einen Fluch bricht, wird seit Jahrhunderten erzählt: Als sich eines Tages ein armer Kaufmann in den Schlossgarten verirrt und dort eine Rose pflückt, fordert das Biest dafür einen hohen Preis. Fortan muss die jüngste Tochter Belle im verwunschenen Schloss leben.

Belles anfängliche Angst weicht jedoch schnell der Neugier, als sie feststellt, dass hinter der harten Schale des Biestes ein weicher Kern steckt und dass sie mit ihm sogar lachen und tanzen kann. Doch Belle ist hin- und hergerissen, denn sie stellt sich viele Fragen: Was hat es mit dem geheimnisvollen Prinzen im Spiegel auf sich? Und warum gibt es diese verzauberten Wesen im Schloss? Belle begibt sich auf die Suche nach Antworten – suchen Sie in der TauberPhilharmonie mit!

Dauer ca. 2 Stunden (inkl. Pause)

Geeignet für Kinder ab 4 Jahren