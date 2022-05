Die Schöne und das Biest oder auch Cocktail 2.0

Gewohnt gutlaunig präsentieren Anja Tschamler und die Tobias Becker-Band alte Cocktail - Hits und "neue Knaller", ein herrliches Repertoire vom Ufa Schlager bis zum Jazz-Standard, mittanzen erlaubt.

Die in Calw geborene Sopranistin Anja Tschamler studierte nach dem Abitur am Goldberg-Gymnasium Sindelfingen Gesang in Würzburg und Zürich. Sie war am Stadttheater Würzburg engagiert und ist eine gefragte Solistin im Bereich Lied und Konzert.

Tobias Becker wuchs in Dagersheim auf und studierte an der Musikhochschule Stuttgart. als Arrangeur und Komponist arbeitet er für verschiedene Big Bands, Orchester und Künstler sowie für Studioproduktionen und Fernsehshows in den Bereichen Jazz und Unterhaltungsmusik.

Eintritt frei, Spenden gewünscht.

Bei Regen findet die Veranstaltung im Odeon der SMTT, Wolboldstraße 21, statt.