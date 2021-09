Die schönsten Jahre eines Lebens

Siege fährt der ehemalige Rennfahrer Jean-Louis nur noch in seiner Erinnerung ein. Doch diese geht immer mehr verloren, fürchtet sein Sohn Antoine, auch wenn es scheint, als würden sich die Gedanken nur um eine Frau drehen: Anne, die Liebe seines Lebens. Um seinem Vater ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, macht sich Antoine auf die Suche nach jener Frau. Und tatsächlich macht er Anne ausfindig, die ein sehr erfülltes Leben führt. Sie nimmt die Einladung, Jean-Louis wiederzusehen, nur zögerlich an. Beim Besuch erkennt er sie zuerst nicht wieder - doch schnell besinnen sie sich an ihre gemeinsame Geschichte…

