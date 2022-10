„Die schönsten Klavierstücke von Frederic Chopin“ – so heißt das Konzert mit Walter Feederle am 20.11.22 um 17 Uhr im Haus der Bildung in Schwäbisch Hall.

Herr Feederle ist begeisterter Amateurpianist mit einem weit gesteckten Repertoire aus der üblichen Klavierliteratur. Nach dem Konzert mit Musik aus dem ungarischen Kulturkreis im vergangenen Mai sind dieses Mal Werke von Frederic Chopin auf dem Programm. Diese „schönsten Stücke“ sind in den großen Konzertsälen zu Hause und sie begleiten unseren Pianisten schon seit seiner Klavierstundenzeit fast ein ganzes Leben. Herr Feederle wird Einblicke geben in die Entstehungsgeschichte dieser Werke, aber auch je nach Interesse der Zuhörer in die Art und Weise, wie er sich immer wieder neue Musikstücke aneignet bis hin zu spiel- und lerntechnischen Tipps und Tricks. Dieser Teil dürfte besonders für jugendliche und erwachsene Klavierspieler interessant sein. – Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um eine angemessene Spende für die Kulturarbeit der Volkshochschule wird gebeten.

