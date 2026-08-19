Die schönsten Objekte am Sommerhimmel - Sternwarte Höfingen

Wenn der Hochsommer vorbei ist und es wieder früher dunkel wird, ist die beste Zeit, um die Sternbilder Schwan, Leier und Adler kennenzulernen und interessante Objekte in dieser Himmelsgegend zu studieren. Reizvolle Doppelsterne, Sternhaufen und Gasnebel führen in die Tiefe des Weltalls. Mit Astrofotos werden ihre Bedeutung und Geschichte erläutert.

Wer ein eigenes Fernglas mitbringt, kann diese Objekte unter Anleitung am Himmel aufsuchen.

Bei klarem Wetter wird alles im Freien und durchs Teleskop beobachtet, ansonsten wird in den Vortragsraum im Alten Rathaus gewechselt.

Treffpunkt ist die Sternwarte Höfingen auf dem Gelände des Wasserbehälters, Uhlandstr. 50, Leonberg-Höfingen). Es gibt keine Parkmöglichkeit direkt bei der Sternwarte, bitte kommen Sie rechtzeitig und suchen Sie im Wohngebiet unterhalb der Sternwarte einen Parkplatz. Die Nächte sind kühl, die Sternwarte ist nicht geheizt, warme Kleidung ist daher unverzichtbar!