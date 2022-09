Die Schöpfung und Earthrise

Mit Joseph Haydns "Schöpfung" und Alec Roth "Earthrise" beschließt die Kantorei der Karlshöhe ihr Jubiläumsjahr im Herbst 2022 und ist nach 2018 wieder zu Gast im urbanharbor.

Die „Schöpfung“ war von der Kantorei der Karlshöhe für das Jahr 2020 vorgesehen, das Jahr, das unfreiwillig zum Jahr der verlegten Konzerte geworden ist. In einzigartiger Weise entführt das Stück den Chor und die Hörer in eine biblische Erzählung, ausgeschmückt mit allerlei paradiesischen Vorstellungen, lautmalerischen Schöpfungsakten und einem glücklichen Paar am Ende, das durch das Paradies lustwandelt und von keiner Sünde weiß. Kein anderes Stück besingt die Schöpfung so jubelnd, so frei und so unbeschwert. Berechtigterweise gibt es Fragen zum romantischen Friede-Freude-Eierkuchen und zur Darstellung des Gender-Bildes im Libretto der „Schöpfung“.

So will dieser Abend mit einem zweiten Stück wieder einen Perspektivwechsel vornehmen, der an den Bewahrungsauftrag für den Menschen geknüpft ist: Inspiririert vom Bild der aufgehenden Erde, das die Besatzung der Apollo 8-Mission am Heiligen Abend 1968 aufgenommen hatte, entfaltet der britische Komponist Alec Roth mit seinem 2010 entstandenen Stück „Earthrise“ eine Dimension, die in Haydns „Schöpfung“ aus historischen Gründen offen bleibt. Gottfried van Swieten, der Librettist der „Schöpfung“, wusste wie Haydn nichts von Überfischung, von CO2, Stickoxiden oder gar Zoonosen. Heute sind sie Bestandteil der breiten, öffentlichen Diskussion und werden zum Teil moralisch überhöht oder noch schlimmer: einfach ausgeklammert. Mit seiner Kompilation alttestamentlicher Texte nimmt sich Alec Roth allerdings nicht dieser Themen selbst an, vielmehr geht er einen Schritt zurück, indem er dem Zuhörer viel grundsätzlichere Fragen stellt, am zentralsten wohl: „Wo will man aber die Weisheit finden? Und wo ist die Stätte des Verstandes?“ aus dem Buch Hiob.

Der Text und die Musik von „Earthrise“ öffnen ein weites Fenster zu Haydns „Schöpfung“, wollen den Diskurs und das Ringen um die Verantwortung des Menschen gegenüber Gottes Schöpfung wach und frisch halten, ohne wertend zu sein und sie bitten: „Komm, und lehre uns den Weg der Einsicht“. Nicht die Einsicht selbst - sondern den Weg dorthin.

Solisten

Sopran: Ulrike Härter

Tenor: Philipp Nicklaus

Bass: Guillermo Anzorena

Orchester: consortium consonans

Kantorei der Karlshöhe Ludwigsburg

Musikalische Leitung: Nikolai Ott

Aktuelle Infos auf der Website der Kantorei der Karlshöhe