DIE SCHARLATANE

ALLES NUR HOKUSPOKUS

Schranne Bopfingen Marktplatz 1, 73441 Bopfingen

Zwei Künstler, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch das gleiche Ziel verfolgen:

Ihr Publikum hinters Licht zu führen. Gedankenlesen trifft Illusionskunst, Ernsthaftigkeit auf Schabernack, jung auf alt. Diese kreative Mischung lässt jede Show zu einer magischen Werkstattbühne voller Überraschungen werden. Jeder Abend ist einzigartig und der Verlauf der Show nicht vorhersehbar – noch nicht mal vom besten Mentalisten.

