Die Schatzinsel

Nach dem Roman von Robert Louis Stevenson

Johoho und 'ne Buddel voll Rum! Erlebt, wie dem jungen Jim Hawkins die geheimnisvolle Schatzkarte des Kapitän Flint in die Hände fällt und er sich waghalsig ins wilde Piratenleben stürzt. Und so verschlägt es Jim auf eine Fregatte mit einer schrägen Besatzung und einem noch schrägeren Schiffskoch: Long John Silver. Bald werden die beiden unzertrennliche Freunde. Doch ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt…. Also dann, Kameraden: Leinen Los und volle Fahrt voraus!