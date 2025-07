Seit 2020 findet die „Schatzkistl Burlesque-Nacht“ regelmäßig in unserem Theater statt und erfreut seitdem größter Beliebtheit.

Die dargebotene Mischung aus klassischen und zeitgenössischen Burlesque-Showacts mit Nummern aus Comedy, Akrobatik oder Gesang hat die Mini-Revue zu einem Dauerbrenner gemacht! Burlesque ist eine Kunstform, welche die Freude über die Kreation und den Mut zur Selbstdarstellung auf uneitle – gar manchmal sogar selbstironische – Art zu feiern weiß und die Gäste auf eine mitreißende Art in die Show involviert. Diese einzigartige Mischung aus Glamour, Humor und Charme bietet nicht nur Unterhaltung auf höchstem Niveau, sondern schafft auch einen Raum, in dem Vielfalt und Individualität zelebriert werden. Die „Schatzkistl Burlesque-Nacht“ ist somit weit mehr als nur eine Show – sie ist ein Fest für die Sinne und eine Hommage an die Freiheit des kreativen Ausdrucks.

Moderiert wird der illustre Abend wie immer von Elmar Jäger, der mit viel Witz und Charme durch das Programm führen und Informatives sowie Interessantes über Burlesque allgemein, aber auch über die einzelnen KünstlerInnen vermitteln wird.