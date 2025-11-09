Die Schildkröte hat Geburtstag (für Kinder ab 4 Jahren).

Früh schon ist sie aufgewacht, hat ein wenig nachgedacht, was mag heute denn nur sein und da fiel es ihr gleich ein: Geburtstag! Die Schildkröte hat Geburtstag! Ihr größter Wunsch: Einen Salatkopf! Groß! Und grün! Und saftig! Ob wohl einer daran denkt? Eine fröhliche Geschichte über Freundschaft- für alle, die schon mindestens viermal in ihrem Leben Geburtstag gefeiert haben.