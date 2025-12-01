Die Schneekönigin – Das Familienmusical

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Die faszinierende Geschichte der Schneekönigin - präsentiert von einem spielfreudigen Ensemble mit 8 Künstlerinnen und Künstlern - ist seit 2012 erfolgreich auf Deutschland-Tournee und bezaubert Kinder, Kind gebliebene und Märchenfreunde ungebrochen. Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende Szenen, Choreografien zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign beeindrucken in einer geradlinigen, liebevollen Inszenierung.

Lassen Sie sich in die zauberhafte Welt des Märchens entführen.

Eine Bella-Donna-Production, frei nach H. Ch. Andersen

Musik und Texte: Laura Niepold und Sebastian Dierkes

Dauer: 110 min incl. 20min. Pause

