Die Schneekönigin - Ein Märchentheater

Das altbekannte Märchen erzählt vom Verlust eines Freundes an eine seelenlose Instanz und dem abenteuerlichen Weg, diesen Freund wieder zu gewinnen.

Es geht um den Mut eines tapferen Mädchens, um Aufbruch in Unbekanntes, um das Wagnis des Unterwegs-seins und die Offenheit für neue Bekanntschaften. Die schönsten Texte des Original-Märchens fließen ein in die ansonsten sehr sparsam ausgewählte Erzähllinie. Atmosphärisch dichte Musik wurde eigens für diese Produktion komponiert und öffnet Ohr und Herz für die poetischen Bilder dieser spannenden Heldenreise.