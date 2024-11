Die Schneekönigin

Ein Gastspiel des Theaters die exen nach dem bekannten Märchen für alle ab 5 Jahren

Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Häuser und Menschen sind, leben zwei Kinder: Gerda und Kay. Die beiden haben sich sehr gern und spielen jeden Tag zusammen auf dem Dachgarten. Dort erzählen sie sich Geschichten und träumen miteinander. Eines kalten Tages im Winter verschwindet Kay plötzlich spurlos. Gerda begibt sich allein auf eine abenteuerliche Suche nach ihrem Freund. Unbeirrt folgt Gerda der kindlichen Liebe zu ihrem Freund bis in den hohen Norden, ins eisige Reich der Schneekönigin. In offener Spielweise und ausgestattet mit einer leicht verstimmten Zither spielen und singen die schrullig-charmanten Damen Klara und Mara die Geschichte, die von der Kraft der Tränen und der Freundschaft erzählt.