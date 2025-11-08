Die Schneekönigin

Familienstück nach dem Kunstmärchen von Hans Christian Andersen · Bühnenfassung von Monika Kosik, ab 6 Jahre.

Plötzlich ist es kalt um Gerda. All die Wärme ist mit ihrem besten Freund Kay verschwunden. Die mächtige Schneekönigin hat ihn in den Eispalast entführt. Durch ihren Zauberspiegel war Kays Herz zu Eis erstarrt, und es war leicht, ihn in die Kälte zu locken. Verzweifelt beginnt Gerda nach Kay zu suchen. Ohne zu zögern, begibt sie sich auf ein Abenteuer durch Flüsse, Wälder und Jahreszeiten. Und es gelingt ihr, den Zauberwesen, Prinzen und Räubern auf ihrer Reise immer wieder zu entkommen. „Du musst zum Nordpol“, rufen ihr die sprechenden Tiere zu. Wo sonst sollte der Eispalast auch stehen! Doch wie schafft sie es, Kay aus der Kälte der Schneekönigin zu befreien?

Im Kunstmärchen von Hans Christian Andersen entsteht eine fantastische Welt, die von der unbändigen Stärke Gerdas erzählt. Schließlich findet sie in ihrer Freundschaft selbst die wärmende Lösung, um Kay aus der Kälte zu retten.