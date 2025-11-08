Die Schneekönigin

Familienstück nach dem Kunstmärchen von Hans Christian Andersen.

"Sie hat keine andere Macht als die ihres Herzens, mit ihr kann sie alle Gefahren bezwingen."

Plötzlich ist es kalt um Gerda. Mit ihrem besten Freund Kay ist auch all die Wärme verschwunden. Die mächtige Schneekönigin hat sein Herz zu Eis erstarren lassen und ihn entführt. Ohne zu zögern, begibt sich Gerda auf die Suche, kämpft sich durch Landschaft, Jahreszeiten und Abenteuer hindurch. Auf ihrer Reise begegnet sie unterschiedlichen Wesen, trotzt mutig den Gefahren und findet Hilfe von neuen Freund*innen. Schließlich gelangt sie bis zum Eispalast der Schneekönigin! Kann sie es schaffen, Kay aus der Kälte zu befreien?

Die Inszenierung von Hans Christian Andersens Kunstmärchen lässt mit viel Musik auf der Bühne eine fantastische Welt entstehen, in der Gerdas tiefe Freundschaft ihr den Mut verleiht, immer weiterzugehen.