Die Schneeköniging

Ein Märchen über die Kraft der Liebe und die Bedeutung von Freundschaft.

Gerda begibt sich auf ein magisches Abenteuer, um ihren Freund Kay aus dem Eispalast der Schneekönigin zu befreien. Vom Splitter eines bösen Zauberspiegels getroffen, ist Kays Herz zu Eis erstarrt. Mit Mut und Entschlossenheit erkämpft sich Gerda den Weg zum Palast, begegnet edlen Prinzen, finsteren Räubern und einer bösen Zauberin – stets geleitet von Vertrauen, Freundschaft und Herzlichkeit. Als sie Kay schließlich findet, wärmen ihre Tränen sein Herz. Gemeinsam finden sie zurück und erkennen, dass sie auf der Reise erwachsen geworden sind. Hans Christian Andersens Kunstmärchen erzählt von der Kraft des kindlichen Glaubens an das Gute im Menschen, die Gerda und Kay auch als Erwachsene begleitet.