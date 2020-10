Maria Nikolai liebt historische Stoffe, zarte Liebesgeschichten und Schokolade. Mit ihrem Debüt "Die Schokoladenvilla" schrieb sie sich in die Herzen ihrer Leser*innen und stand monatelang auf der Bestsellerliste. An diesem Abend liest sie aus dem dramatischen letzten Teil der großen Bestsellertrilogie rund um die Stuttgarter Fabrikantenfamilie Rothmann in den Dreißiger Jahren.

Das Schlosscafé Nussknacker präsentiert vor und nach der Veranstaltung seine Schokolade.