Als fester Bestandteil der Stuttgarter Kulturlandschaft laden die Kriminächste jedes Jahr im März zu Lesungen an diversen Orten der Stadt – wie dem Schauspiel Stuttgart. Zu diesem Anlass ist die Autorin Martina Clavadetscher zu Gast und liest aus ihrem neuen Roman Die Schrecken der Anderen:

Ein Junge stößt beim Schlittschuhlaufen auf einen Toten im Eis und den Beginn einer sonderbaren Geschichte: Da ist Kern, ein schwerreicher Erbe. Da ist Kerns hundertjährige Mutter, die die Fäden in der Hand hält. Da ist Schibig, ein einsamer Archivar, der sich mitreißen lässt von Rosa, der Alten aus dem Wohnwagen, die versteht, dass nichts je ins Leere läuft, sondern alles miteinander verbunden ist: Der Tote im Eis, die Zylinderherren im Gasthof Adler, Kerns Frau, die sich weigert, Kreide zu essen, ein geplantes Mahnmal, bedrohliche Bergdrachen und andere hartnäckige Legenden.

Die Schriftstellerin und Dramatikerin war für den Heidelberger Stückemarkt nominiert und zu den Autorentheatertagen Berlin 2020 eingeladen. Für ihren Roman Die Erfindung des Ungehorsams wurde sie 2021 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet.