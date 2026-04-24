In ihrem 5. abendfüllenden Programm „Zahlt isch zahlt“ besingen die Schrillen Fehlaperlen mit Power und Humor alle Klischees die man sich über Schwaben, Männer, Frauen, das Leben auf dem Land und das Älterwerden nur vorstellen kann.

Zwischen vielen neuen Liedern tauchen natürlich auch ein paar Klassiker der Fehlaperlen auf, die nie im Programm fehlen dürfen. Und Ferdi, der Quotenmann an der Gitarre, sorgt mit seinen Liedern wieder dafür, dass die Welt nicht nur durch Frauenaugen gesehen wird. Ein großer musikalischer Spaß für jung, alt, sie und ihn und alles dazwischen...