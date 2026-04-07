Mitreißend, charmant und voller Nostalgie: Ela und die Herzensbrecher lassen die großen Schlager der 50er- und 60er-Jahre wieder aufleben.

Sängerin Ela Kirchner begeistert mit ihrer klaren, ausdrucksstarken Stimme und wird von ihren Musikerkollegen Manne Stauss, Buddy Bosch und Hardy Fritsch schwungvoll begleitet.

Bekannt aus Funk und Fernsehen, standen Ela und die Herzensbrecher bereits bei Andy Borg auf der Bühne – inklusive eines bewegenden Duetts von Ela mit Andy Borg.

Das Repertoire reicht von Evergreens wie „Schuld war nur der Bossa Nova“ (Manuela), „Marina“ (Rocco Granata) oder „Rote Lippen soll man küssen“ (Cliff Richard) bis hin zu Klassikern von Connie Francis, Peter Kraus, Freddy Quinn und vielen anderen.