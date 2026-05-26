Von Otfried Preußler. Eine musikalische Gaunerjagd von Martin Lingnau & Heiko Wohlgemut.

„Lustig ist das Räuberleben …“ schallt es durch den Burggraben.

Der Räuber Hotzenplotz macht die Stettenfelser Freilichtbühne unsicher und klaut auch gleich Großmutters neue Kaffeemühle. Doch Kasperl und Seppel eilen zu Hilfe und nehmen die Verfolgung auf. Aber Hotzenplotz ist nicht so dumm und nimmt Kasperl und Seppel gefangen. Kasperl verkauft er an den großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Dort muss der Arme fleißig Kartoffeln schälen, bis er eines Tages im Schlosskeller eine geheimnisvolle Unke entdeckt.

Ist es etwa die verzauberte Fee Amaryllis? Und gelingt es Kasperl und Seppel, Großmutters Kaffeemühle zurückzuholen?

Eine spannende Freilichtinszenierung mit viel Musik und jeder Menge Spaß - für Kinder ab 3 Jahren.

Mit dabei ist auch wieder unser beliebtes Stettenfelser Kinderensemble.