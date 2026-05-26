DER NAME DER ROSE – geschrieben von UMBERTO ECO, gelesen von Millionen, verfilmt mit SEAN CONNERY – ist mehr als ein Krimi:

ein Meisterwerk über Macht, Glaubenskämpfe und die Abgründe eines mittelalterlichen Klosters. Jetzt bringen wir den Roman in einer packenden Freilichtinszenierung auf die Bühne der Burgfestspiele Stettenfels.

Ein düsteres Kloster im Norden Italiens, im Jahr 1327:

Eine Serie rätselhafter Todesfälle erschüttert die Gemeinschaft der Mönche.

Der Franziskanermönch William von Baskerville und sein Schüler Adson folgen der Spur des Mörders – und geraten in einen Strudel aus Intrigen, Machtkämpfen und fanatischem Glauben. Auf ihrer Spurensuche dringen sie immer tiefer in die dunklen Geheimnisse des Klosters ein, und bald steht auch ihr Leben auf dem Spiel.

Es erwartet Sie ein Theaterabend, der Krimi mit Geschichte verbindet – durchzogen von Mystik, untermalt von gregorianischem Gesang, hautnah im Burggraben.