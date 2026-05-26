The Complete Clapton Tribute Band – Bluesrock pur mit Herz und Seele.

Seit über zehn Jahren bringen die neun Musiker von The Complete Clapton Tribute Band den unverwechselbaren Sound der Bluesrock-Legende Eric Clapton live auf die Bühne – authentisch, energiegeladen und voller Leidenschaft. Gegründet 2014, hat sich die Heilbronner Tribute-Band längst einen Namen gemacht und begeistert ihr Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus instrumentaler Brillanz und emotionalen Vocals.

Im Repertoire finden sich die unsterblichen Clapton-Klassiker wie Layla, Tears in Heaven, White Room oder Wonderful Tonight. Dazu kommen Songlegenden aus Claptons Bandprojekten Cream, Blind Faith und Derek and the Dominos. Und 2026 erwartet euch ein ganz besonderes Highlight: Ein Special mit Welthits jener Musiker, mit denen Clapton selbst die Bühne geteilt hat – unter anderem von Joe Cocker, B. B. King und George Harrison. Lasst euch überraschen!

Ob auf der BUGA Heilbronn, in Mosbach, auf der Burg Stettenfels, beim Haigern, in Wendlingen, Eppingen, Bietigheim, Brackenheim oder im legendären Rolling Stones-Museum in Lüchow – überall schaffen The Complete Clapton Tribute Band eine mitreißende, atmosphärische Konzertstimmung und sorgen für echte Gänsehaut-Momente.

Mit authentischen Bluesrock-Gitarren, mehrstimmigen Vocals, original Hammond B3-Orgel, Bluespiano und einem groovenden Rhythmus sind sie so besetzt wie Claptons Original-Band. Ein Sound, der lebt – mal voller Gefühl, mal mitreißend rockig, immer aber mit dem Spirit von Eric Clapton.