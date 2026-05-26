CARMINA BURANA

Carl Orff schuf mit dieser Liedsammlung eines der populärsten Werke des 20. Jahrhunderts.

Freuen Sie sich auf die erneute Präsentation des Erfolgsstücks mit den Stuttgarter Choristen unter dem Vollblutmusiker Marc Lange. Es wird erzählt von der Lebenslust, der Liebe und der Liebeswerbung, von Romantik und Mystik und dem Glauben an die Göttin des Glücks. "Oh Fortuna"!

Das Rad der Schicksalsgöttin dreht sich und der gebratene Schwan jammert.

Daher der 2. Absatz neu...

Die Solisten Wakako Nakaso, Andreas Weller und Lukas Eder gehören zu den Besten ihres Fachs.Dazu kommt zu Hildegund Treiber die zweite Pianistin Liana Bertok und der Moderator Rainer Wolf aus Berlin führt galant durch das Programm.

Solisten: WAKAKO NAKASO (Sopran), ANDREAS WELLER (Tenor), LUKAS EDER (Bariton).

Stuttgarter Choristen, Schlagzeugensemble der Bläserphilharmonie Heilbronn, Hildegard Treiber & Liana Bertok (Piano)

Dirigent: Marc Lange, Moderation: Rainer Wolf