× Erweitern Fehlaperlen

Die Schrillen Fehlaperlen begeistern ihr Publikum in Form von gesungener Comedy.

Mit Humor, Herzblut, Leidenschaft und Power sorgt das Sextett für lustige Momente und herzhafte Lacher. Dank ihrem Song „Aber mir roichts“ erlangten die musikalischen Komödianten einen Erfolgstitel auf YouTube, der nicht mehr wegzudenken ist.

Alles begann am 27.12.1996, als ein Teil der heutigen Schrillen Perlen auf einer Weihnachtsfeier des „Chor imPuls“ ein paar lustige Lieder trällerte. Doch die eigentlich einmalig geplante Aktion wiederholte sich auf Fasnet, Geburtstagen, Jubiläen und vielen weiteren Veranstaltungen. Als dann wenig später Ferdi an der Gitarre einstieg, fanden auch erste eigene Texte und Melodien ihren Weg in das kunterbunte Programm. Knapp 10 Jahre nach der ungewollten Gründung war schließlich so viel Material vorhanden, dass ein erstes abendfüllendes Programm mit dem Titel „Länder, Männer, Abenteuer“ entstand. Danach folgten „Liebe, Frust und Leberwurst“ sowie „Friede, Freude, Pustekuchen“. Die Fehlaperlen sind mittlerweile sogar so erfolgreich, dass sie das Fernsehen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Die Schrillen Fehlaperlen begeistern mit schrillen Outfits, Wortwitz und derb-schwäbischen Liedern mit Ohrwurmgarantie. Lassen auch Sie sich die 6 Perlen aus dem Fehlatal nicht entgehen und erleben Sie einen Abend, der garantiert die Lachmuskeln strapazieren wird!