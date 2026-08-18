"Die Schuhmacher in Plüderhausen"

Auch Plüderhausen hat eine interessante Handwerker-Geschichte.

Eine davon sind die Schuhmacher - Leisten und Leder, Nägel, Zwickzange, Ahle u.v.a.m. als Handwerkszeug für handgefertigte Schuhe, Reparaturen und auch Verkauf in eigenen kleinen Verkaufsräumen und richtig großen Ladengeschäften. Das alte Handwerk, der Übergang vom Handwerk zum Handel in den 50er und 60er Jahren, später nur noch der Einzelhandel und schließlich die unausweichlichen Geschäftsaufgaben werden beispielhaft mit den Schuhmachern erzählt.

Wer weiß noch wie viele Schuhmacher es in Plüderhausen gab, wer kennt noch Lurchi und seine Freunde? Eine Erzählung nicht nur für "Alt-Plüderhäuser".