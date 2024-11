Die Schwäbische Weihnacht

Bernhard Hurm und Uwe Zellmer präsentieren im Theater Lindenhof ihr vergnügt besinnliches Winterprogramm „Schwäbische Weihnacht“.

„Verschrecket et, s isch Ui e Glück a gange`“, schreibt Sebastian Blau in „s‘Weggetaler Kripple“. S’Kripple steht mit seiner warmherzigen schwäbische Melodie in der Mitte des gleichnamigen Buchs. Drumherum wird auch über das Schwäbische hinausgeguckt, weit hinein in die schneebedeckten Alpen, zu Robert Walsers wunderbarer Prosa oder bis zu Brecht. Eine liebevolle Literaturauswahl wird hier stimmig zum Klingen gebracht.

„Schwäbische Weihnacht“ ist im Verlag Oertel und Spoerer GmbH erschienen.