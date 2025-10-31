Die schwarze Katze auf dem Kristallfriedhof

Im Geiste des Pariser Kabaretts „Le Chat Noir“ von Rudolphe Salis entwickelten die Sängerin Sophia Brickwell, die Lyrikerin Mihaela Condrat und der Pianist Klaus Hügl einen Abend, der die Genregrenzen ineinander fließen lässt.

Lyrik Performance, klassischer Gesang, Kabarettsongs und Klavierimprovisation geben sich die Hand, um die surrealistischen, komischen und tragischen Momente, die unser Leben ausmachen, einzufangen, – ganz im Stil des einstigen Pariser Künstlercafés.

Erklingen werden Lieder von Eric Satie, Francis Poulenc, Barbara, Georg Kreisler, Hildegard Knef u.a.