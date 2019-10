Im Jahr 1842 veröffentlicht Jeremias Gotthelf seine schaurige Novelle Die schwarze Spinne: Zentrale Handlung ist das Schicksal einer Dorfgemeinschaft, die in ihrer Verzweiflung einen Pakt mit dem Teufel schließt. Wenn er hilft, die unmenschlichen Frondienste für den tyrannischen Burgherrn zu bewältigen, händigen sie ihm das nächste ungetaufte Baby aus. Das Versprechen halten sie nicht. Dafür straft sie der Teufel mit einer Giftspinne, die mal allein und mal in Scharen erst die Tiere und dann die Menschen im Dorf elendig hinwegsterben lässt. Es gelingt, die Bestie für lange Zeit im Loch eines Holzpfostens einzusperren. Geduldig wartet die Spinne hinter dem Zapfen auf ihren nächsten großen Auftritt…

…diesen bereiten ihr Christian von Aster und Holger Much in ihrer Lesung plus Live-Illustration im Kunstmuseum Albstadt. Die Veranstaltung ist zugleich Teil des Rahmenprogrammes der Ausstellung Die dunkle Seite des Mondes. Schattenbilder aus Kunst und Literatur. Zu den Exponaten zählen übrigens Tuschezeichnungen von Gunther Böhmer, mit denen der Künstler im Jahr 1942 Illustrationen für Die schwarze Spinne vorbereitete.