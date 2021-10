Die Seele 2

Auf der Schillerhöhe, dem Standort des Deutschen Literaturarchivs Marbach und seiner beiden Literaturmuseen, werden in den nächsten Jahren ein neues Magazin und ein Forschungsarchiv gebaut. Die Erweiterung ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag: „Man könnte diesen Ort mit Deleuze und Guattari als geschmeidiges ›Segmentaritätsgewebe‹ imaginieren, an dem sich also Segmente der Gesellschaft durch ihre Befassung mit Literatur ineinander verweben. Eine solche Vision benötigt eine politische und intellektuelle Haltung: Sie versteht ein Archiv nicht als Institution, sondern als eine Bewegung“ (Anna-Lena Scholz bei der virtuellen Marbacher Konferenz #LiteraturarchivDerZukunft im März 2021).

Wie dieses bewegliche, offene Verweben unterschiedlicher Menschen (und damit zum Beispiel auch unterschiedlicher Meinungen, Gefühle, Stimmen und Ordnungen) gelingen kann, möchten wir in der neuen Schausammlung im Literaturmuseum der Moderne ausprobieren. Mit 187 Exponaten aus den Sammlungen des Deutschen Literaturarchivs zeigt die neue Ausstellung eine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts aus Archivperspektive – von 1899 bis 2001, von Hanna Arendt bis Stefan Zweig. Zu den Exponaten gehören unter anderem Stücke aus den Nachlässen von Gottfried Benn, Paul Celan, Hilde Domin, Alfred Döblin, Hans Magnus Enzensberger, Hermann Hesse, Robert Gernhardt, Franz Kafka, Ernst Jünger, Heinrich Mann, Else Lasker-Schüler, Rainer Maria Rilke und W. G. Sebald.

Die Ausstellung ist zu sehen bis November 2022 .

https://www.dla-marbach.de/museen/besucherinformation/

Eröffnung: So, 07.11.2021