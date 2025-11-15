Tauchen Sie ein in die abenteuerliche Geschichte von Wilma Wutz.

Ein witzig-spritziges Theaterstück

Während draußen in der Welt die Sintflut tobt, verharrt Wilma in ihren eigenen vier Wänden, als ob nichts geschehen wäre, und bereitet sich als pflichtbewusste Lehrerin auf ihren Biologie-Unterricht vor. Wilma kennt keine Panik und lässt sich auch nicht von den Warnungen im Radio beeindrucken, denn ihr Motto lautet: „Es könnte noch schlimmer kommen“.

Doch als die Radiosendung „Das Sündenkarussell“ Wilma dazu bewegt, aus ihrer verklemmten Spießerhaltung auszubrechen, entdeckt sie unerwartete Facetten ihres Charakters. Und plötzlich meldet sich sogar Gott höchstpersönlich am Telefon zu Wort …

Gelingt es Wilma mit der Stärke ihrer Weiblichkeit, Gott zu überzeugen, die Wassermassen zu stoppen?

Begleiten Sie Wilma auf dieser aberwitzigen Reise durch ein Theaterstück voller absurder Wendungen und skurriler Einsichten.