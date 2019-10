Die Smartphone-Epidemie

Der Ulmer Psychiater und Hirnforscher Dr. Manfred Spitzer sieht in der „Smartphone-Epidemie“ eine Gefahr für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft. Das Smartphone hat das Leben von vier Milliarden Menschen in den letzten zehn Jahren stark verändert. Einer, der sich über die Nachteile dieser Entwicklung Gedanken macht, ist Dr. Spitzer. Negative Auswirkungen für unser Denken, Fühlen und Handeln, Gesundheitsgefahren und Risiken für die ganze Gesellschaft thematisiert er in seinem Buch. Selbiges hat den Anspruch, dem Hype durch Fakten zu begegnen. „Spitzer hat ein Anliegen. Er will die Menschheit vor der Verblödung bewahren, die ihr unweigerlich durch Computer, Handy, Fernsehen sowie das Navi im Auto droht und von digitalen Dealern überall auf der Welt befeuert wird.“, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Für das Magazin ‚Psychologie heute‘ ist klar: „Manfred Spitzer will vor allem aufrütteln und klarmachen, wie schädlich und ungesund das digitalisierte Leben ist.“

Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer hat in Freiburg Medizin, Psychologie und Philosophie studiert. Nach seiner Habilitation war er als Oberarzt an der psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg tätig. Forschungsaufenthalte in den USA prägten seine weitere wissenschaftliche Arbeit an der Schnittstelle von Neurobiologie, Psychologie und Psychiatrie. Seit 1997 ist Manfred Spitzer Ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Er hat 2004 das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) gegründet.