Die Sonne – Der Stern von dem wir leben

Die Sonne ist der einzige Stern, den wir aus der Nähe betrachten können allerdings ist sie so hell, dass man sie nur durch spezielle Filter betrachten kann. Versuchen Sie niemals, ohne geeignete Schutzfilter in die Sonne zu sehen! Auch geschwärzte Gläser oder Sonnenbrillen sind kein geeigneter Schutz für den direkten Blick in die Sonne, ebenso wie Okularfilter bei Teleskopen keine sichere Beobachtung garantieren. Für die Teleskope der Sternwarte existieren geeignete Filter, so dass Sie die Sonnenoberfläche bei klarem Himmel gefahrlos beobachten können. Dort sind immer wieder ausgedehnte Gruppen von Sonnenflecken zu sehen. Mit einem speziellen Gerät können Sie auch die Protuberanzen suchen riesige Gasfackeln, die sich über den Sonnenrand erheben.

Neben einem informativen Vortrag bildet die praktische Beobachtung einen wesentlichen Bestandteil dieser Veranstaltung.