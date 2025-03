Die Sparmaßnahme

Der Aufzug sollte sie alle drei nach oben befördern. Doch dann bleibt er stecken. Ärgerlich für Erwin, Geschäftsführer einer im Gebäude ansässigen Firma. Er muss zu einem Termin und erwartet einen wichtigen Anruf vom Arzt. Auch Maja kann das nicht gebrauchen. Sie hat mal wieder ein Bewerbungsgespräch. Mehr als ungünstig ist es für Esther, denn wie so oft in letzter Zeit fällt die Betreuung in der Kita aus. Und niemand kann ihr Kind abholen. Die Störung dauert länger als gedacht. Die Hausverwaltung ist nicht zu erreichen. Hier wird an allen Ecken und Enden gespart. Wie sollen Erwin, Maja und Esther da rauskommen?

Das neue Stück von Peer Mia Ripberger könnte aktueller nicht sein: Infrastruktur zerfällt, die Wirtschaft schwächelt und die kommunalen Kassen sind leer. Ein satirischer Text über finanziell frostige Zeiten, der einige unerwartete Wendungen bereithält.