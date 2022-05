Die Sprengung des Hölderlinturms

Nach jahrelanger Diskussion um eine Innenstadtstrecke steht Tübingen vor der nächsten meinungspolitischen Zerreißprobe: eine Bürgerinitiative will den Hölderlinturm sprengen. Was nach Wahnsinn klingt, wird bald plausibel, denn es geht um mehr als marode Bausubstanz und behördliche Verstrickungen: Ein Event von internationaler Strahlkraft bahnt sich an. Aber was sagt die Gegeninitiative dazu? Ist das der Geist Hölderlins im Jahre 2025? Passt das zu Tübingen? #wodasgöttlichedenkerkersprengt

Im Stil einer Info-Veranstaltung parodiert Ensemblemitglied Justin Hibbeler neoliberales Denken und macht sich humorvoll wie geistreich auf die Suche nach alternativen Konzepten für eine lebendige Erinnerungskultur.