Die Stadt als besonderer Lebensraum - Nicht nur für Menschen

Städtische Ökosysteme unterscheiden sich in Klima, Energiehaushalt, Stoffkreisläufen und der Lebenswelt stark von natürlichen Ökosystemen. Eine besondere Bedeutung hat das Klima in einer (Groß)Stadt. Welche Rolle spiel(t)en Bäume in der Stadt? Der Vortrag von Professor Dr. Dietmar Kaluschke zeigt die Stadt als ein Mosaik von Kleinstlebensräumen, die besondere Lebewesen anziehen, bis hin zu solchen, die sich auch in unseren Häusern wohlfühlen.

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Klimaschutz im Landratsamt Ludwigsburg.

Anmeldung bei der Schiller-vhs erforderlich unter www.schiller-vhs.de.